Muğla'da Ormanlık ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde başlayan yangın makilik alanda etkisini sürdürürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kumluova mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA