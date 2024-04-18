Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçlarından 10 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S'yi yakaladı.

E.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.