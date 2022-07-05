Muğla'da denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu.
Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu.
İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda denize giren Ömer Yıldırım'ın çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgedekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Yıldırım, sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
AA / Sebiha Arslan - Güncel