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Muğla'da denizde ceset bulundu

AA - Osman Uras - Güncel
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Muğla'da denizde ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Turgutreis Mahallesi açıklarından tekneyle geçenler, Çatalada kıyısı yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi, söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinde, bir süredir kayıp olan Emre Çelik (38) adına düzenlenmiş kimlik bulunan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Osman Uras - Güncel

Turgutreis Bodrum Muğla Güncel Haberler

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