Muğla'da 1'i deprem bölgesinden gelen 28 engelli temsili askerlik yaptı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan aralarında Hatay'dan gelen zihinsel engelli depremzede Mehmet Dönmez'in (23) de yer aldığı 28 engelli, düzenlenen törenle yemin etti.

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan aralarında Hatay'dan gelen zihinsel engelli depremzede Mehmet Dönmez'in (23) de yer aldığı 28 engelli, düzenlenen törenle yemin etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası dolayısıyla bedensel ve zihinsel engelli 27 birey için yemin töreni yapıldı. Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri, engeliler ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından 28 engelli, Türk bayrağına serilmiş masaların üzerindeki silahlara ellerini koyarak, yemin etti. Protokol üyeleri terhis belgeleri takdim edilen engellilerin aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Hatay'dan gelen ve ailesiyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Şahidi Öğrenci Yurdu'nda kalan zihinsel engelli Mehmet Dönmez törende ilgi gördü. Jandarma komandolar ile arama-kurtarma köpeği Safar'ın gösterisinin ardından program sona erdi.