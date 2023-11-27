Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarını Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı yol yapım programı kapsamında 10 ilçede 40 mahallede başlattığı 212 km'lik yol çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 160 Milyon TL'lik yatırımla Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Fethiye, Yatağan, Kavaklıdere, Ortaca, Datça ve Seydikemer ilçelerinde onarım, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalle muhtarları ve sakinleri, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kırsal mahallelerde yol çalışmaları tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı yol yapım programı dahilinde 10 ilçe 40 mahallede başlattığı 212 km'lik yol çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sorumluluk alanındaki yollarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her bölgede ihtiyaçların aciliyet durumuna göre yol programı hazırlayan ekipler 2023 yılı çalışmalarını tamamladı.

212 Km yol yapımı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2023 yılı yol yapım programı dahilinde 160 Milyon TL'lik yatırımla 10 ilçede toplam 40 mahallede yol çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Fethiye, Yatağan, Kavaklıdere, Ortaca, Datça ve Seydikemer ilçelerinde onarım, bakım, yenileme çalışmaları kapsamında 212 km'lik asfalt çalışmaları yapıldı.

Mahalle muhtarlarından Başkan Gürün'e teşekkür

Büyükşehir Belediyesinin 10 ilçede 40 mahallede gerçekleştirdiği 212 km'lik yol çalışmasını tamamlamasının ardından mahalle muhtarları ve sakinleri Büyükşehir Belediyesine yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Yatağan Kadıköy Muhtarı Ertan Uysal Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmayla bu eksiğin giderildiğini söylerken, Menteşe ilçesi Fadıl Mahalle Muhtarı Halil Orhan ise mahalleye ulaşımın sağlandığı yolların durumunun kötü olduğunu, yapılan çalışma ile yolların durumunun iyileştirildiğini Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.