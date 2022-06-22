Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: '1028 Hektarlık Alan Etkilendi'

ESMA TURAN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te başlayan orman yangını için, "Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız" dedi.

Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın devam ediyor.

"YANGIN ÜÇ NOKTADA İLERLİYOR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, sosyal medya hesabından yangına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sabah saatlerinde havadan müdahale başlamış olmasına rağmen maalesef yangın devam ediyor. Şu an itibariyle 200 personel 103 araçla mücadeleye katkı sağlıyoruz. İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Burdur'dan gelen takviye ekiplerimiz de bizlere destek sağlıyor. Yangın Okluk Koyu, Çubucak ve Hisarönü bölgelerinde olmak üzere 3 noktada ilerliyor. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla sahada canla başla çalışan tüm kurum ekiplerimize teşekkür ediyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."

ANKA / Güncel