Üye Girişi
Haberler

Muğla Bodrum'da Acı Ot Festivali düzenlendi

Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl beşincisi organize edilen Acı Ot Festivali'nde yöresel otlar ve ürünler beğeniye sunuldu. Festivalde, yöresel ürünler satışa sunuldu, konserler ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Ayrıca yemek workshopları ve mutfak kültürü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl beşincisi organize edilen Acı Ot Festivali'nde yöresel otlar ve ürünler beğeniye sunuldu.

Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle Ortakent Köyiçi mevkisinde düzenlenen festivalde, yöresel ürünler satışa sunuldu.

Yerel sanatçıların konser verdiği ve yöresel halk oyunlarının oynandığı festivalde, ünlü şeflerin de katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.

Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde, 300'e yakın yöresel tat ve 30'dan fazla el sanatları standı yer aldı.

Yöresel ekmek satışı yapan Berrin Şahbaz, "Çocukluğumdan bu yana ekmek yapıyorum. Ekmek yapımını babaannemden öğrendim. Festival çok güzel geçiyor. 5 yıldır festivale katılıyorum. Ürettiğimiz ekmeklerden de çok memnunuz." dedi.

Standında 38 çeşit yöresel ot satan Özcan Saygın da 20 yıldır bu işi yaptığını ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivale ailesiyle Milas'tan yöresel kıyafetiyle katılan Huriyegül Nalbantoğlu da ailesine yardım etmek için geldiğini ifade ederek, "Festivale 5 yıldır katılıyorum. Ürünlerimiz el emeği göz nuru. Milas Çomakdağ yöresine ait bir kıyafetle katıldım. Kıyafetim de çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Gastronomi Etkinlikler Kültür Yerel Haberler Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Etimesgut adayı Süleyman Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Elmadağ adayı Emre Turan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çubuk adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu? Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir? DEVA Partisi Çankaya adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamlıdere adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir? DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir? DEM Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir? DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir? DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir? DEVA Partisi Bala adayı Rasim Atan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title