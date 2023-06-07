Mudanya'da korkunç kaza: 3 yayaya çarptılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iddiaya göre, Ö.Y.'nin yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki 3 yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mudanya ilçesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ö.Y., 41 SF 011 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında yürüyen S.U., H.U.(66) ve İ.A.'ya (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.U. ve İ.A., savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.U.'nun taburcu olduğu öğrenilirken, tedavileri süren H.U. ve İ.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hızlanan otomobilin, yol kenarında yürüyen 3 kişinin arasına daldığı, çarpmanın şiddetiyle de 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)