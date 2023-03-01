MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişinin yakalandığını açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

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