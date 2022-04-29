"Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

AA - Aykut Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
'Hudut kartalları' Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları", Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi Hatay sınır hattında yakaladı.

Asi Nehri kenarında yapılan aramada, 2 çanta içerisinde 8 kilo 226 gram kubar esrar bulundu.

Ayrıca Van sınır hattında, "hudut kartalları" ile Van İl Jandarma Komutanlığının müşterek gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de 6 çuval içerisinde 200 paket (200 kilo 743 gram) toz esrar ele geçirildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Uyuşturucu, Hatay, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title