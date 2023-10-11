MSB Mehteran Birliği, Seul'de Kore Savaşı Anıt Müzesi'nde konser verdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş ve Kore Savaşı Ateşkes Anlaşması'nın 70. yılı vesilesiyle Güney Kore'ye gelen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, başkent Seul'deki Kore Savaşı Anıt Müzesi'nde konser düzenledi.

Seul İletişim Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehteran Birliği, 7 Ekim'de Gyeryong şehrinde yapılan 13. Askeri Kültür Festivali'nde, 9 Ekim'de de Busan'da bulunan Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nda yatan 462 şehit Mehmetçik huzurunda "Yeryüzü ile Cennetin Buluşması" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde konser verdi.

Konser öncesinde konuşan Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Mehteran'ın Türk askeri kültüründeki yerine değinerek, Mehteran müziğinin Mozart ve Haydn gibi Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin organizasyonu ile Kore Savaşı Anıt Müzesi'ndeki konseri Seul'deki yabancı misyon temsilcileri, Güney Kore basını, Kore vatandaşları ve müzede bulunan turistler ilgiyle izledi.

Kore halk şarkısı "Arirang"ı seslendiren Mehteran Birliği, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Mehteran Birliğinin performansından etkilendiğini belirten Kore Savaşı Anıt Müzesinin Genel Sekreteri Yang Dong Hak ise konseri izleyen Korelilerin "kardeş ülke" Türkiye'ye özel bir ilgi duyacağını dile getirdi.