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Motosiklet Satışlarındaki Artış Devam Ediyor

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Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yılın ilk 2 ayında 144 bin 840 olurken, bu trendin sürmesi halinde pazar büyüklüğünün yıl sonunda 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı 2022'ye göre yüzde 130 artışla 957 bin 292 oldu. Buna bayi stokları da dahil edildiğinde satış sayısının 1 milyona ulaştığı öngörülmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, motosiklet satışlarındaki yukarı yönlü trend, bu yılın ilk 2 ayında da devam etti. Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,4 artışla 84 bin 611 oldu. Ocak-şubat döneminde ise satışlar yüzde 87,4 artarak 144 bin 840 adet seviyesinde gerçekleşti.

"2024 için tahminlerimizi yukarı yönlü revize ettik"

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Motobike İstanbul 2024" fuarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara bu yıl 195 stantta 300 markanın katıldığını, 23 Mart'ta sona erecek fuarın ziyaret tarihlerinin bu yıl ilk kez pazar gününü kapsamadığını söyledi.

Geçen yıl motosiklet satışlarının tarihte ilk kez otomobil satışlarını geçerek 957 bin 292 adet olduğunu dile getiren Öztürk, "Bu büyük ve rekor bir rakam. Biz 2024 yılının bu paralelde 1 milyon 100 bin-1 milyon 150 bin civarında olacağını tahmin ediyorduk. Ancak B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle tahminimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu da yüzde 10, yüzde 20 gibi bir artış getirecek." dedi.

Öztürk, bu yıl için rekor satış öngördüklerini ifade ederek, "Baktığımızda ilk 2 ay 144 bin 840 adet motosiklet satıldı. Motosiklet pazarı 2 ayda yüzde 87 büyüdü. Yılı bu gidişle tamamlarsak 1,5 milyon adetle rekor motosiklet satışına gideceğiz." diye konuştu.

"Bütün bayilerimizde, firmalarımızda yeterli stok var"

Remzi Öztürk, sadece 250 cc üstü motosikletlerde bekleme süresinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu anda stoklar yeterli. Bütün bayilerimizde, firmalarımızda yeterli stok var. Herhangi bir ürünün karaborsaya düşmesi gibi bir durum yok şu anda. Tabii 250 cc üstü ÖTV yüksek olduğu için burada yüksek adette stok getirilmiyor. Talepler de burada karşılanamayabiliyor. Ancak 1-2 ay içinde ekstra siparişler olduğu zaman da karşılanıyor. Pazarın yüzde 98'i i zaten 250 cc altı. Yüzde 2'si onun üstü. Burada aşırı bir talep zaten yok."

"Son dönemde yükselen trend elektrikli araçlar, elektrikli mobilite"

Big Way Motor Group Genel Koordinatörü Mehmet Sevi de elektrikli motosikletlere ilgiye değindi. Fuarda elektrikli motosikletlerle boy gösterdiklerini dile getiren Sevi, şöyle dedi:

"2002 yılından beri ithalat, ihracat yapıyoruz. Asya ile Avrupa'yı bağlıyoruz, transit ticaretimiz var. Son dönemde de yükselen trend elektrikli araçlar, elektrikli mobilite... Bunun üzerine araştırmalar yaptık ve elektrikli motor işine girmeye karar verdik. Son dönemlerde de özellikle 2022 ve 2023 yıllarında bir artış gösterdi elektrikli motorlara olan ilgi. Biz de bunu fırsata çevirmek istiyoruz ve yükselen pazarda pastadan payımızı almak istiyoruz."

Sevi, Türk tüketicisinin son dönemlerde elektrikli otomobillere olduğu gibi elektrikli motosikletlere de yoğun ilgi gösterdiğini, elektrikli motosikletlerin bu yıl pazarda daha fazla paya sahip olmasını beklediklerini ifade etti.

"Önümüzdeki yıl da artış trendinin devam etmesini bekliyoruz"

Fuarda scooter segmentindeki farklı ürün yelpazesini Rutec ve Goe markalarıyla sergileyen Çetur Çelebi'nin Genel Müdürü Hakkı Azim de geçen yıl motosiklette 1 milyona ulaşan satış sayısıyla (bayi stokları dahil edildiğinde) rekor kırıldığını belirterek, "Motosiklet satışlarında bütün Avrupa pazarında Türkiye olarak birinci sıradayız. Bu yıl da motosiklet pazarının büyümesiyle ilgili benzer bir beklenti içindeyiz." diye konuştu.

Elektrikli motosiklet pazarının da büyümeye devam ettiğini söyleyen Azim, "Biliyorsunuz elektrikli otomobillerde de oldukça fazla bir talep var. Pazarın neredeyse yarısına yakın bir rakam elektrikli motosikletlerden oluşuyor. Önümüzdeki yıl da aynı trendin devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Elektrikli motorların ilk etapta pazardan yüzde 5-10 pay alması bekleniyor"

Kawasaki Satış Danışmanı Muhammed Ali Kutucu da motosiklet satışlarında ilk 2 aylık performansın 2023 yılı ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğinin dolar kuruna bağlı olabileceğini dile getirdi.

Elektrikli motosikletlere ilginin çok yoğun olduğunu belirten Kutucu, "Dönüşüm biraz zaman alacak gibi görünse de elektrikli otomobillerde olduğu gibi bunun beraberinde getireceği olumlu etkenler kaçınılmaz. Elektrikli motorların ilk etapta pazardan yüzde 5-10 pay alması bekleniyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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