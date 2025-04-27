Moskova'da Türk-Rus Kariyer Günleri Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla "Kariyer Günleri" programı düzenlendi.

Moskova'daki bir otelde yapılan programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, Rus-Türk İş İnsanları (RTİB) Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki, iş insanları, sektör temsilcileri ile Türk firmalarında çalışmak isteyen Türk ve Rus öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açılış konuşmasında, Moskova'daki görevine 1,5 yıl önce başladığını belirterek, "Kariyer Günleri programı, 1,5 yıldır hayata geçirmek istediğim bir proje idi. Burada hem Türkçe öğrenen hem de Rusya'da eğitim gören öğrencilerimizi iş dünyasıyla bir araya getirmek projelerimden bir tanesiydi." dedi.

Söz konusu programın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler açısından önemine işaret eden Bilgiç, ikili ilişkilerin çok katmanlı olduğunu söyledi. Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bunun asıl dinamiğini ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkiler sağlıyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olmasa, bu çok katmanlı ilişkileri sürdürebilmemiz çok zor. Bunun için ekonomik ve ticari ilişkilerin büyümesi temel önceliklerimiz arasında. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 53 milyar dolar. Türkiye, Rusya açısından çok önemli. Çünkü Türkiye, Rusya'nın üçüncü büyük ihracat pazarı. Türkiye açısından ise Rusya 11. ihracat pazarımız."

Bilgiç, Rusya'nın hem coğrafi hem de kültürel yakınlığı açısından Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülke olarak temel hedeflerimizden biri büyük pazarlara mümkün mertebe girebilmek ve bu pazarlardaki ekonomik ilişkilerimizi artırabilmek. Bu çerçevede Rusya bizim için çok önemli. Rus ekonomisi, her geçen gün büyüyor. Dolayısıyla buradaki Türk şirketlerinin Türkçe konuşan personele ihtiyacı var." dedi.

Kariyer Günleri programıyla Rusya'da okuyan öğrencilerin ikili ilişkilere fayda sağlayan Rus ve Türk şirketleriyle temas etmelerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Bilgiç, "Bu program, hem Türk şirketleri hem de öğrenciler açısından olumlu. Bu çerçevede söz konusu etkinliğin herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Bu programı devam ettireceğiz. Buradan edindiğimiz tecrübelerle bunun çok daha büyüğünü ve çok daha kurumsal halde tekrar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bilgiç, etkinliğe katkıda bulunan RTİB, Credit Europe Bank, Türk Hava Yolları (THY), Enka, ESTA Construction gibi şirketlere minnettar olduğunu ifade etti.

Moskova YEE Koordinatörü Yağcı da programda yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Kendimizi her zaman geliştirmekte fayda var." dedi.

?Oturumlara katılan iş insanları kariyer tecrübelerini paylaştı

Kariyer Günleri programı kapsamında RTİB Genel Müdürü Recep Haki ve Anadolu Ajansı (AA) Asya ve Kafkasya Haberleri Müdür Yardımcısı Ali Cura'nın moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.

Cura, AA'nın medya sektöründeki önemine dikkati çekerek, "105 yıllık Türkiye'nin en önemli medya kuruluşunda çalışmak muhakkak çalışanına da meziyetler kazandırıyor. AA'da haber üretirken zamanla yarışıyorsunuz, stresle mücadele ediyorsunuz ama günün sonunda kamuoyunu sayenizde doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgilendirmenin hazzını yaşıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İlk oturuma konuşmacı olarak, Dünya Türk İş Konseyi Temsilcisi ve Credit Europe Bank Genel Müdürü Haluk Aydınoğlu, Enka TC Genel Müdürü Murat Duran, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Çiğdem Şamiloğlu, Akfen Holding Rusya Genel Müdürü Cüneyt Baltaoğlu katıldı.

İkinci oturumda ise Ziraat Bankası Moskova Genel Müdür Yardımcısı Gülşah Baysal, Kept Danışmanlık Türk Masası Müdürü Aylin Öner, Yeminli Mali Müşavir, AS/Nexia Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Tezelman ile girişimci Sinem Mete yer aldı.

Konuşmacılar, programa katılanlarla hayat ve kariyer tecrübelerini paylaştı, Türk firmalarındaki iş imkanlarına ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı. Programın sonunda THY ve Akfen Holding tarafından öğrencilere çekilişle hediyeler verildi.