Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı, Krikette de Başarılı

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nda oynayan kız öğrencilerin hayatı, beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen (42) sayesinde değişti. Özmen, aileler ile görüşüp, kızları okula kazandırdıktan sonra yakınlarını ikna edip, sporcu olmalarını da sağladı. Okula kazandırılan kızlardan oluşan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nın hikayesi de 2014'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesi ile başladı. Erkek öğrencilerin, kızlara yönelik, 'Futbol, erkek işi', 'Kızlar, futboldan ne anlar' gibi söylemlerine şahit olan Ali İhsan Özmen, aynı yıl 'Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nı kurdu.

FUTBOLDAN SONRA KRİKETTE DE BAŞARI

Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı, zamanla spor kulübüne dönüşerek futboldaki başarısını kriket sporuna da taşıdı. 2018'de okullar arası müsabakalarda futbolda Türkiye ikinciliği elde eden ve Mor Menekşe Spor Kulübü, geçen yıl kurduğu kriket takımıyla da Afyonkarahisar'da düzenlenen kriket şampiyonasına katıldı. Kriket takımı, Yıldız kızlarda 2'nci, küçük kızlarda Türkiye 3'üncüsü oldu. Kocaeli'nde geçen yıl okullar arası futbol müsabakalarında Türkiye 3'üncüsü olan Mor Menekşeler hem okullarına hem de ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Ailelerin büyük destek verdiği Mor Menekşeler, şimdi de mayıs ayında düzenlenecek kriket şampiyonasına hazırlanıyor.

'TAKIMIMIZA DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ'

Okulun beden eğitim öğretmeni Ali İhsan Özmen, şu an farklı branşlarda 207 lisanslı sporcu olduğunu belirterek, "Kulübümüz 2014 yılında kuruldu. Ondan önce erkek futbol takımını çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardından okul bahçesine geldik. Kız çocuklarımız, bu sevince ortak olmak istedi. Erkeklerin anlamsız tepkileriyle karşılaşınca, ben de tabii kulak misafiri olunca çok üzüldüm. Bunun üzerine kız futbol takımı kurduk. Futbola kazandırdığımız çocuklarımızın ailelerini de ikna ettik. Çünkü ilk başta aileler de karşı çıkıyordu. Ancak futbolda başarılar elde edince bu kez destek oldular. Futboldan sonra ne yapabiliriz diye sosyal medyada bir araştırma yaptık. Bu kez bu bölgede olmayan kriket sporuna başladık. Bu sporda da Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğünü elde ettik. Bilindiği üzere kriket, Uzak Doğu'da Çin, Bangladeş, İngiltere'de popüler bir spor dalı. Bu konuda bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili sayın Ozal Balcı başta olmak üzere iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki mayıs ayında bir şampiyona daha var. Ona hazırlanıyoruz. İş adamlarımızdan takımımıza daha çok destek bekliyoruz" dedi.

'ERKEKLER BİZİMLE DALGA GEÇİYORLARDI'

?Hem futbol hem de kriket takımının kaptanlığını yapan Canan Işık, kendileriyle dalga geçen erkeklere inat kurulan futbol takımından sonra krikette de büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Işık, "Erkek arkadaşlarımız bizi küçümsüyorlardı. Onlara inat kurduğumuz futbol takımımız, zaman içerisinde büyük başarılar elde etti. Futboldan sonra kriket takımı kurduk. Bu sporda da Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğünü kazandık. İlk başta futbol oynamamıza karşı olan ailelerimizi Ali İhsan hocamız ikna etti. Şu anda bize büyük destek veriyorlar. Başarılarımızla gurur duyuyorlar. Hedefimiz, önümüzdeki mayıs ayında düzenlenecek olan kriket şampiyonasında iyi bir derece almak. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.