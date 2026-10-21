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Moğolistan ve Almanya stratejik ortaklığı güçlendiren ortak bildiri imzaladı

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Moğolistan ve Almanya stratejik ortaklığı güçlendiren ortak bildiri imzaladı
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Moğolistan ve Almanya, stratejik ortaklıklarını güçlendirmek için ekonomi, eğitim, savunma ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğini artıran ortak bildiri imzaladı. Bildiri, Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Almanya ziyareti sırasında salı günü imzalandı.

ULAN BATUR, 21 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan ve Almanya, stratejik ortaklıklarını daha da genişletip güçlendirmek amacıyla kilit önemdeki işbirliği alanlarını belirleyen ortak bildiri yayımladı.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ortak bildiri salı günü Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Almanya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında imzalandı.

İki ülke; ekonomi, eğitim, savunma, yenilenebilir enerji ve yeşil ekonomiye geçiş de dahil olmak üzere önceliğe sahip çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Taraflar ayrıca sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve sosyal güvenlik anlaşması imzalanması olasılıklarını değerlendirme planlarını da duyurdu. Bu konudaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. Moğolistan'ın Frankfurt kentinde bir başkonsolosluk açmayı planladığı da bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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