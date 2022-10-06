MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan... Güncel Haberler MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi. MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi. Güncel Kaynak: AA / Eda Özdener Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye PKK Güncel Haberler

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