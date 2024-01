Binlerce genç MİT'e iş başvurusu yaptı: Dövme MİT'e girmeye engel mi?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, özellikle gençlerin kariyer tercihleri arasında önemli yer tutmaya başladı. Teşkilata geçen yıl, büyük çoğunluğu 20-30 yaş arasında 22 bin 42 kişi başvurdu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Teşkilatın 97. kuruluş yıl dönümü kapsamında bu yıl yenilenen "www.mit.gov.tr" internet sitesi 2023'de 2 milyon 764 bin 750 kez ziyaret edildi.

Ziyaretçilerin, "Kariyer", "Tarihçe", "e-müze", "Başkanlık" hakkındaki bölümlere ilgi gösterdiği dikkat çekti.

Özellikle gençlerin kariyer tercihleri arasında önemli bir yer tutmaya başladığı belirlenen Teşkilata geçen yıl, 22 bin 42 kişi başvurdu. Başvuru yapanların büyük çoğunluğunun 20-30 yaş arasında olduğu tespit edildi.

Lisans eğitimi sırasında kariyer hedefleri arasında MİT'te yer almak isteyenlerin sayısında da artış olduğu belirlendi.

Teşkilatın internet sitesindeki kariyer sayfasında, "istihbarat uzmanı", "mühendis", "dil uzmanı", "sağlık görevlisi tekniker", "İHA sistemleri pilotu", "koruma ve emniyet memurluğu" için başvuruda bulunulabiliyor.

-Vücudunda dövme olan iş başvurusu yapabilir mi?

MİT'in internet sitesinde, iş başvurusunda merak edilen sorular ve yanıtlar da yer aldı. O soruların bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. İş başvurusu yapabilir miyim?

Hayır. İş başvurusunda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

Evet. Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak iş başvurusuna engel teşkil etmez.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

MİT'e başvurabilmek için, Dil Uzmanlığı branşı hariç, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil Uzmanlığı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Vücudumda dövme olması iş başvurusu yapmama engel mi?

Evet. İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların, vücudunun görünen veya görünmeyen herhangi bir yerinde dövme olmamalıdır.

Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi?

MİT gizlilik ilkesiyle hareket eden bir kurumdur ve staj yapma imkanı sunmamaktadır."

İhbar sayısında 36 bin artış

Ziyaretçilerin tıkladığı bir diğer alan da "Nasıl Yardım Edebilirim?" oldu. Artan ziyaretler MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre yüzde 33'lük oranla, 36 bin artarak 142 bin 373'e çıktı.

Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 8 bin 18'inin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile ilgili olduğu tespit edildi. İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

5 dilde ihbar geldi

MİT'e geçen yıl, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde 9 bin 435 ihbar yapıldı. En çok İngilizce ihbar yapılırken, Arapça ihbar sayısı da 3 bin 276 olarak tespit edildi.

MİT'in kronolojik tarihçesi

"Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti"nin 1926'da kuruluş aşamasından günümüze kadar uzanan MİT'in kronolojik tarihçesine de teşkilatın internet sitesinde yer verildi. Buna göre, 1925'in son çeyreğinden beri kuruluşu için çalışmalar yürütülen Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti, 6 Ocak 1927'de hizmete başladı. Kuruluşunda "İstihbarat, Müdafaa, Propaganda ve Teknik Destek" adlı 4 şubeyle faaliyetlerini yürüttü. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sürecinde etkin rol aldı, Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyeti girişimlerini engelledi. 22 Temmuz 1965'te 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle "Milli İstihbarat Teşkilatı" kuruldu.

Bu arada, Teşkilatın 97. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan video da paylaşıldı. Videoda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getiriliş operasyonundan, Arap Baharı'na, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminden, sınır ötesi faaliyetlere kadar çok sayıda görüntü yer aldı. Hibrit ve siber tehditlere karşı alınan tedbirler, MİT'in gelişen teknolojiye uyumunun da gözler önüne serildiği video, "Vatan için her an her yerde" yazısıyla tamamlanıyor.