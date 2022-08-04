Mısır'daki 'ulusal diyalog' toplantısında 15 alt komite kuruldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği "ulusal diyalog" sürecinin Mütevelli Heyeti, "özgürlükler" ve "yüksek fiyatlar" konularını da içeren 15 alt komitenin kurulduğunu bildirdi.

Ulusal diyalog için oluşturulan sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Kahire'deki akademide başladığı belirtildi.

Yapılan dördüncü toplantıda, uzun tartışmaların ardından komiteler ve bunlarda ele alınacak konuların sınıflandırıldığı ifade edildi.

Siyasi eksen komitesinin, başta "insan hakları ve genel özgürlükler" olmak üzere 3 alt komite, sosyal komitenin de eğitim ve aile gibi konularla ilgili 5 alt komiteden oluşacağı aktarılan açıklamada, ekonomi komitesinin ise başta "enflasyon, yüksek fiyatlar ve sosyal adalet" olmak üzere 7 alt komite içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, komitelerin raportörlerinin belirlenmesinde gerekli dengelerin dikkate alınacağı ve bir sonraki oturumun 27 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.

Ulusal Diyalog Teknik Sekreterliği başkanı Mahmud Fevzi de toplantının ardından televizyonda yaptığı açıklamada, bir sonraki oturumun ve komitelerin raportörlerinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın tamamlanmasının ardından diyalog oturumlarının başlayacağını belirtti.

Fevzi, oturumların halka açık konferanslar şeklinde olmayacağını, kurumsal bir şekilde yürütüleceğini, konuların herkese açık komiteler aracılığıyla tartışılacağını ifade etti.

Diyaloğun anayasayı değiştirecek sonuçlara yol açacağına ihtimal vermeyen Fevzi, müzakerelerin Cumhurbaşkanı Sisi tarafından talep edilen ulusal eylem öncelikleri etrafında döndüğünü dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan 72 saat sonra, aralarında aktivist ve siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Tarık el-Avadi, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "düşünce mahkumları" olarak tanımlanan 6 siyasi aktivistin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Uzmanlara göre ulusal diyalog süreci kapsamında Mısır'daki siyasi tutuklulardan serbest kalanların sayısında artış görülüyor.