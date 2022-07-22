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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Fransa'da

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKMÜ: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Elysee Sarayı'a gelişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından resmi törenle karşılanması Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından...

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Elysee Sarayı'a gelişi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından resmi törenle karşılanması Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

AA / Güncel

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