Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Fransa'da
AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKMÜ: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Elysee Sarayı'a gelişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından resmi törenle karşılanması Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından...
GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Elysee Sarayı'a gelişi
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından resmi törenle karşılanması Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
AA / Güncel