Mimar Sinan ölümünün 435. yıl dönümünde 'ustalık eserinin' bulunduğu meydanda anıldı

Edirne'de "9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Edirne'de "9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergüden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Selimiye Meydanı'ndaki Mimar Sinan heykeline çelenk sundu.

Ergüden, yaptığı açıklamada mimarlığı çağdaş dünya tarafından da üstün evrensel değer olarak tanınan, eşsiz yapıtlarıyla dünya mimarlığına esin kaynağı Mimar Sinan'ı ölümünün 435. yılında saygıyla andıklarını söyledi.

Mimar Sinan'ın, Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar'dan Yakın Doğu'ya geniş bir coğrafyada verdiği özgün eserlerle olgunlaştırdığı toplumsal bir kültür öğesi olan yapı sanatı ve fikirlerinin, Türkiye'de mimarlık kültürünün temel taşlarını oluşturduğunu belirten Ergüden, şunları kaydetti:

"Sinan'ın eserleri, insanın yaratıcı dehasının baş yapıtları ve insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Milletimizin tartışmasız gurur duyduğu ortak bir değeridir Mimar Sinan.

Sinan'a değer veren herkese düşen görev onu güzel yad etmek, hatırda tutmak olduğu kadar daha önemli olan şey Mimar Sinan'ı anlamak ve öğrenmek çabasıdır. Mimar Sinan'ın eserlerinin bugüne kadar gelebilmesinin altında yatan fikirlerinin, sanatının ve bunu ortaya çıkaran felsefesinin anlaşılmasını ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamalı, çağdaş yaşama uygulanması yönünde çalışmalıyız."