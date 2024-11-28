Milli Yol Partisi Lideri Çayır'dan Bahçeli ve Erdoğan'a Sert Eleştiriler

(ANKARA)- Milli Yol Partisi (Milli Yol) Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı son günlerde yaptıkları açıklamalar nedeniyle eleştirerek, "Ortada bir oyun oynanmaktadır. Memleketin, milletin; her türlü şiddetten, terörden veya kavgadan uzaklaştırılması meselesi değil bu atılımlar, bu sözler, bu ortaya konan tavırlar. Kendi istikballerini ve kendi iktidarlarını korumaya yönelik bir çabanın ürünü olarak kamuoyu bilmelidir" dedi.

Milli Yol Patisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini söyleyen Çayır, şunları söyledi:

"Geçen cumartesi günü akşam üzeri Şanlıurfa'da yaptığımız toplantılardan sonra kardeşimiz, il başkanımız Mehmet Kolkara ve yönetimi İbrahim Halil Altun ve diğer arkadaşlarla birlikte havaalanına doğru yürürken dönüş yolunda o kadar hızla gelen ve sınır tanımayan bu saltanat sistemi ne yazık ki bir canımızı aldı. Olayın bir takım problemleri var. Karanlıkta kalan gölgeleri var. Şanlıurfa'dan gelen ihbarlara göre, arabayı kullananın Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı'nın oğlu olduğu iddia ediliyor. Yaşı da 18'in altında. Konvoyda bu aracı kullanılmayı kim bu arkadaşa tavsiye etti? Kim böyle bir imkan sundu? Varsa böyle bir gerçek ben buradan savcıları, yetkilileri göreve çağırıyorum.

"Bu insan ya bizi aptal sanıyor, ya da dalga geçiyor"

Biz söyledikçe Devlet Bey bir türlü çizdiği senaryodan vazgeçecek değil. Birileri önüne bir metin koyuyor. O okumaya devam ediyor. Metin koyanların kim olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın, Bahçeli'nin bu girişimine 'ortak vizyonumuzdur' demesi de elbette düşündürücüdür. Ortada bir oyun oynanmaktadır. Memleketin, milletin; her türlü şiddetten, terörden veya kavgadan uzaklaştırılması meselesi değil bu atılımlar, bu sözler, bu ortaya konan tavırlar. Kendi istikballerini ve kendi iktidarlarını korumaya yönelik bir çabanın ürünü olarak kamuoyu bilmelidir. Oyunun sonucu belli. Sayın Cumhurbaşkanım şu an Bahçeli'yi yardımcı oyuncu olarak seçtiğiniz ortada. Bahçeli de durmadan ortaya inatla bir şeyler söylüyor. Öyle şeyler de söylüyor ki akıllara zarar. DEM'le Öcalan'ın arasını bulmaya çalışıyor. 'Aman kavga etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin, gidin konuşun, gelin Meclis'e beraber açıklama yapın' diyor. Bu insan ya bizi aptal sanıyor, ya karşıdakileri aptal sanıyor, ya da dalga geçiyor.

"Filmin başrol oyuncusu Recep Tayyip Erdoğan, yardımcı oyuncu Devlet Bahçeli"

Birisi filmin başrol oyuncusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yardımcı oyuncu Devlet Bahçeli, arada da 1-2 kadroyu doldurmak için insanlar var, karşı tarafa da kötü adam, iyi adam rolüyle Öcalan'ı bir tarafta da DEM'i koymuşlar, 'oturun, konuşun, gelin Meclis'e' diyorlar. Bu nasıl bir aymazlık? Milletin aklıyla, dalga geçmek tam bu işte. Adam 'sen bana demokratik özerklik hakkı tanıyor musun diyor'. Siz buna razı mısınız? Razı mısınız sayın hükümet, razı mısın yardımcı oyuncu Sayın Devlet Bahçeli?

"Tayyip Bey gider, Türkiye yok olur diyenler ahmaktır"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'n derdi bir dönem daha bu ülkede Cumhurbaşkanı olarak kalmak. Sen 22 yıl kaldın işte gördük. 22 yıl kaldın. Ne yaptın? Zengini daha zengin, fakiri daha fakir kılmaktan başka yaptığın ne oldu? Adaleti yerin dibine soktun. 'Tayyip Bey gider, Türkiye yok olur' diyenler ahmaktır.

Şu anda icra takibinde son 10 ayda artış yüzde 120. Bu neyin ifadesi biliyor musunuz? Vatandaş borcunu ödeyemiyor. Hepimiz borçluyuz. Türk milletinin temel özelliği borçla yaşaması oldu. Borcu olmayan vatandaş yok."

"Asgari ücret 35 bin olduğu an insanlar azıcık nefes alır"

Asgari ücretin 35 ben liranın altında olmaması gerektiğini ifade eden Çayır şöyle konuştu:

"Asgari ücret 22-23 civarı olacak, bunu da söyleyeyim. Asgari ücret 35 bin olduğu an insanlar azıcık nefes alır. Gözleri açılır, dışarıda olup seni görmeye başlar. 35'in altındaki her rakam gerçekten zuldür, insanlar açısından da zillettir, zorluktur, güçlüktür, yaşamamaktır."

Hükümetin, milletin hazinesini çarçur ettiğini kaydeden Çayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"2014 yılında Muğla'da Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin 2.6 milyar dolara özelleştiriliyor. 2 Ocak 2017'ye kadar borcun yarısını ilgili şirket devlete ödüyor. 2017'den sonra bu borç TL'ye çevriliyor. Bu borcu 5 buçuk milyona yayıyor. 567 milyon dolar milletin zararı var. Torpil bu kadarla da durmuyor. 2018-2024 yılları arasında da kapasite kullanımı adı altında 1 milyar 365 bin dolar milletin kasasından bu şirketlere ödeme yapılıyor. Bu para nereye gitti? Milletin hazinesini, devletin parasını çarçur eden bir anlayışın tipik bir örneği."