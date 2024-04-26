Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle gittiği KKTC'de ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Metin Feyzioğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.