Milli Eğitim Bakanı Özer: '2020-2021 Öğretim Yılında Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 224 Bin 48'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta; 2020-2021 öğretim yılında üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 224 bin 48 olduğunu açıkladı. Özer, 2021-2022 öğretim yılı için yabancı uyruklu öğrencilere ait istatistiklerin ise henüz açıklanmadığını bildirdi. Gürer, “Üniversitede de yabancı öğrenci sayıları her yıl artmaktadır. Bu süreçler doğru ve sorunsuz yürütülmelidir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; 2020-2021 öğretim yılında üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 224 bin 48 olduğunu açıkladı. Özer, 2021-2022 öğretim yılı için yabancı uyruklu öğrencilere ait istatistiklerin ise henüz açıklanmadığını bildirdi. Gürer, "Üniversitede de yabancı öğrenci sayıları her yıl artmaktadır. Bu süreçler doğru ve sorunsuz yürütülmelidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ve okullardaki yabancı dil eğitimiyle ilgili soru önergesine yanıt verdi. Gürer, Özer'e şu soruları yöneltmişti:

"2021 -2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE EĞİTİM ALAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI KAÇTIR?"

"Ülkemizde 2021 -2022 eğitim öğretim döneminde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? Mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? Ülkemizde okullarda yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı kaçtır? Yabancı dil derslerine rağmen okullarda öğrencilerin bu bağlamda yeterli bir eğitime erememelerinin nedenleri nelerdir? Yabancı dil eğitimin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır? Ülkemizde 2021-2022 döneminde eğitim alan mülteci çocuk sayısı kaçtır? Ülkemizde doğarak T.C. vatandaşı olan mülteci çocuklarından eğitime başlayan sayısı kaçtır?"

"2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI 224 BİN 48"

Gürer'in sorularını yanıtlayan Bakan Özer, 2021- 2022 öğretim yılı için yabancı uyruklu öğrencilere ait istatistiklerin henüz açıklanmadığını, 2020-2021 öğretim yılında ülkedeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise 224 bin 48 olduğunu belirtti. Özer, 2019-2020 öğretim yılında üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise 13 bin 417 olduğunu ifade etti.

Önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; 2018-2020 eğitim öğretim yılları arasında devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Suriyeli öğrenci sayısının 73 bin 570, Libyalı öğrenci sayısının ise 2 bin 6 olduğunu bildirmişti.

SINIFLARA GÖRE HAFTALIK DERS SAATİ DEĞİŞİYOR

Özer, ilkokul ve ortaokullarda haftalık ders çizelgesine göre; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça derslerinin ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda haftada 2'şer saat, ortaokul 5 ve 6. sınıflarda haftada 3'er saat, 7 ve 8 inci sınıflarda haftada 4'er saat okutulduğunu ifade etti. Bakan Özer, seçmeli yabancı dil dersleri olarak ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Çince yabancı dil derslerinin okutulduğunu belirtti.

"YAZ OKULU EĞİTİMİNDE 4'ER HAFTALIK SÜRELER İLE HAFTADA 12 DERS SAATİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİLMİŞTİR"

Yabancı dil dersinin 2012-2013 eğitim öğretim yılından başlanarak ilkokul 2'nci sınıftan itibaren okutulmaya başlandığını anımsatan Bakan Özer, "İlkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören istekli öğrencilere; yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu kapsamında İngilizce dersi yaz okulu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerimize yönelik 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz okulu eğitiminde 4'er haftalık süreler ile haftada 12 ders saati İngilizce eğitimi verilmiştir" dedi.

"PICTES ÖĞRETMENLERİNİN MEB KADRO BEKLENTİLERİ DE DEVAM ETMEKTEDİR"

Özer'in yanıtını değerlendiren Gürer, "Eğitimin başladığı bu süreçte öğrenci sayıları kadar on milyona yaklaşan mülteci, göç ya da farklı yollarla ülkemize gelenlerin çocuklarının eğitime erişimi ve eğitim almaları konusu da ciddi bir sorundur. AB desteği ile PICTES kapsamında 5 bine yakın eğitim veren proje görevlisi öğretmen vardır. PICTES öğretmenlerinin MEB kadro beklentileri de devam etmektedir. Üniversitede de yabancı öğrenci sayıları her yıl artmaktadır. Bu süreçler doğru ve sorunsuz yürütülmelidir" dedi.