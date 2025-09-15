Milletvekili Atay Uslu, Elmalı-Finike kara yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı

Ak Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, yapımı devam eden Elmalı-Finike bölünmüş kara yolu çalışmalarını hakkında yerinde bilgi aldı.

Uslu, yaptığı açıklamada, Elmalı-Finike bölünmüş yol çalışmalarının ikinci etabı olan Avlanbeli-Turunçova güzergahındaki çalışmaları Karayolları Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar ile beraber yerinde incelediklerini belirtti.

Avlanbelinde ve Yalnız köyü geçişinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili bilgi veren Uslu, "Devam eden son etap çalışmamız Avlan-Finike arası. Torosları aşan 32 kilometrelik bu yol çalışmalarının proje bedeli 4,7 milyar lira. Proje tamamlandığında Elmalı-Finike arası 30 dakika kısalarak, 35 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

Uslu, Batı Akdeniz'i Orta Anadolu'ya yüksek standartlardaki yollarla bağlayacaklarını belirterek, projenin toplam bedelinin ise 11,5 milyar lira olduğunu kaydetti.

Yol çalışmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduklarını kaydeden Uslu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, milletvekillerine ve AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.