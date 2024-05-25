Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Samsun'da 29 Nisan 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler ve eklemeler bulunuyor.