Midyat Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle (AYKOME) cadde, bulvar, meydan, sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler ve kazılar için izinlerin ve ruhsatların Mardin Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı ücret tarifesine göre uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanarak oy birliği ile kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantısının 3 Haziran'da yapılmasına karar verildi.