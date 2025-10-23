Karakaya'dan İklim ve Yapay Zeka Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurulu kapsamında iki farklı oturumda konuşma yaptı.

İlk olarak "Küresel Isınmanın Etkisi: En Savunmasız Kesimleri Korumak İçin Parlamentoların Çağrısı" konulu panelde söz alan Karakaya, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi savunmasız gruplar üzerinde giderek daha yıpratıcı hale geldiğini söyledi.

Karakaya, "?Akdeniz bölgesinde yer alan konumumuz nedeniyle Türkiye, bu etkilerin en şiddetli şekilde hissedildiği ülkeler arasındadır. Hayatın her yönünü tehdit eden gerçek bir problemle mücadele içindeyiz. Bu mücadelede uluslararası işbirliğine en yüksek önemi veriyoruz. Türkiye olarak iklim değişikliği etkileri konusunda üzerimize düşeni bilinçle yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Yeşil Dönüşüm vizyonunu ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini benimsediğini belirten Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık girişiminin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önlenmesini sağladığını aktardı.

Karakaya, "?Bunlarla birlikte Emisyon Ticaret Sistemi'ni de içeren İklim Kanunu ile bu çabalarımıza yasal bir zemin kazandırdık. İklim Kanunu'nda iklim değişikliğinden en fazla etkilenenler için sosyal, çevresel adaleti ve eşitliği mümkün kılmayı amaçlayan adil geçiş ilkesini benimsedik." diye konuştu.

?İklim değişikliğiyle mücadelede parlamentoların, etkili iklim eylemleri geliştirme konusunda dönüştürücü ve benzersiz bir konumda olduğunu vurgulayan Karakaya, parlamenterlerin de iyi uygulamaları paylaşarak ve bunları parlamentolarına taşıyarak, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasında bilinçli ve yol gösterici bir rol üstlenebileceğinin altını çizdi.

"Parlamentomuzda bir Yapay Zeka Araştırma Komisyonu kurduk"

Karakaya, daha sonra PAB'ın 151. Genel Kurulu kapsamında "Özel Hesap Verilebilirlik" oturumunda konuşma yaptı.

Burada PAB tarafından kabul edilen çeşitli kararlarla ilgili TBMM'de atılan somut adımlara aktaran Karakaya, "Parlamentomuzda bir Yapay Zeka Araştırma Komisyonu kurduk. Komisyon, yapay zekanın kazanımlarından yararlanmak ve risklerini en aza indirmek için mevzuatımızda yapılması gerekenleri araştırmıştır. Komisyon çalışmalarını tamamlamıştır." dedi.

Karakaya, TBMM'de "Siber Güvenlik Kanunu'nun da martta yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu kanunun, mevzuatta alanında bir ilki teşkil ettiğini ve siber güvenlik alanını kapsamlı bir şekilde düzenlediğini söyledi.

İklim Kanunu'nun da temmuzda TBMM'de kabul edildiğini ve yürürlüğe girdiğini anımsatan Karakaya, "?Kanun, düşük karbon ekonomisine geçişte bağlayıcı hedefler belirleyerek hem çevresel hem de ekonomik dayanıklılığı arttırmayı amaçlamaktadır. ?Üçüncü olarak oybirliğiyle kabul edilen parlamento kararlarıyla parlamentomuz, Filistin'deki insanlık dramına sessiz kalmadı. ?Bu kararlarla parlamentomuz, Filistin meselesinde adalet, insan hakları ve uluslararası hukukun üstünlüğü ilkelerini savunan tarihi bir duruş sergiledi." diye konuştu.

Karakaya, küresel toplumun sorunlarının ancak çok taraflılıkla çözüleceğine inandıklarını belirterek, bu bağlamda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu olmak üzere BM bünyesindeki reform çabalarını aktif bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

??Türkiye'nin BM reformu konusundaki kararlı ve ilkeli tutumunun herkesçe bilindiğini kaydeden Karakaya "Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' söylemini, ülkemizin bu konudaki kararlı tutumunu parlamenterler olarak bizler de her platformda ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.