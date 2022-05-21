MHP'li Yıldız: Dezenformasyonla mücadele kanun teklifi çalışmaları tamamlandı - Haberler

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MHP'li Yıldız: Dezenformasyonla mücadele kanun teklifi çalışmaları tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MHP'li Yıldız: Dezenformasyonla mücadele kanun teklifi çalışmaları tamamlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Dezenformasyonla Mücadele Kanunu' olarak bilinen, 'Basın Kanunu' ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 39 maddelik kanun teklifi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Dezenformasyonla Mücadele Kanunu' olarak bilinen, 'Basın Kanunu' ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 39 maddelik kanun teklifi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal ağ sağlayıcılarının büyük kazançlar elde etmelerine rağmen, ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmalar geliştirmedikleri, tedbir almadıkları dahası bu tutumlarında direnç gösterdikleri bilinen bir husustur. Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin yükümlülüğüdür. Dezenformasyonla mücadele kanunu olarak bilinen, basın kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 39 maddelik kanun teklifi çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Basın Kanunu, Feti Yıldız, Güncel, Haberler

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