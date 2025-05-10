MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul "Dünya Engelliler Haftası" programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli bireylerimize tahsis edilmesi, ayrıca bu engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde hayatlarının geri kalanını geçirebilecek mekanların ücretsiz olarak temini sağlanmalıdır." dedi.

Yurdakul, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda "Hep Birlikte Engelleri Aşıyoruz" temasıyla düzenlenen programda, sadece bir haftayı ya da sembolik bir günü anmak için değil, milletçe taşınması gereken ortak bir sorumluluğu ve ideali paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Yurdakul, "Omuz omuza, gönül gönüle vererek, Genel Başkanımızın bizlere gösterdiği 'Önce Ülkem ve Milletim' vizyonu ile hareket ediyor ve engelli vatandaşlarımızın yalnız olmadığını bir kez daha duyurmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin "Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların kaldırılması, onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımı, bir insanlık vazifesidir, aynı zamanda sosyal adaletin bir gereğidir" sözlerini hatırlatan Yurdakul, MHP'nin engelli bireylerin başkalarına muhtaç olmadan, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için, ekonomik destekten eğitime, sağlık hizmetlerinden, istihdama kadar, her alanda kalıcı çözümler üretmeyi ve kamu hizmetlerine kolay erişimlerini sağlamayı, temel politika haline getirdiğini söyledi.

Yurdakul, engelli olmanın bir eksiklik değil, bir mücadele biçimi olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 'Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır.' sözleri ışığında, Türk milletinin iradesini temsil eden her kurum, her birey, bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmelidir. Öyle ki, bizler MHP olarak, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı fiziki ve zihni engeller karşısında mücadelemizi sürdürmekteyiz. O yüzden mücadelemiz sadece rampalarla, asansörlerle sınırlı değildir. Mücadelemiz aynı zamanda gönüllerdedir. Önyargıları kırmak, dışlayıcı dili ortadan kaldırmak, şefkati sistemli hale getirmek zorundayız. İşte milliyetçilik, tam da budur."

"MHP özel bireylerimizin her zaman yanındadır"

Milliyetçiliğin, milletin her ferdini sahiplenmek olduğunu dile getiren Yurdakul, hiçbir bireyi arka plana itmeden, kimseyi görmezden gelmeden, engeli ne olursa olsun her insanı onuruyla yaşata bilmek olduğunu kaydetti.

Yurdakul, "Bundan dolayıdır ki 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' sözü ile MHP özel bireylerimizin her zaman yanındadır. Engelli bireyler üretmeli, kazanmalı, yönetmeli, konuşmalı, temsil edilmelidir. Onlar sadece desteklenen değil, aynı zamanda destek olan insanlar haline gelmelidir. Bunu gerçekleştirmek için, birlikte, engelleri aşa aşa, Allah'ın izni ve Yüce Türk milletinin dirayetiyle ilerleyeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Yurdakul, engelli federasyonları, konfederasyonları, dernekleri ve vakıfları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlarının her zaman gündemlerinde olduğunu bildirdi.

Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede yapılan mevzuat değişikliklerini ve değiştirilen politikaların etkilerini analiz ediyor, engelli vatandaşlarımızın geri bildirimleri ile Türk milletinin görüşlerini ve hislerini takip ediyoruz. Engelli derneklerimizle ve vakıflarımızla sürdürdüğümüz istişarelerde, bu sivil toplum kuruluşlarının neleri başardığını ve ne meşakkatlerle ne büyük engelleri aştıklarına defalarca şahit olduk. Bizler, vicdanı, huzuru, esenliği ve toplumsal refahı esas alan bir ülkünün takipçileriyiz. Bu çerçevede engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli bireylerimize tahsis edilmesi, ayrıca bu engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde hayatlarının geri kalanını geçirebilecek mekanların ücretsiz olarak temini sağlanmalıdır."

"Milli bir ödev olarak görüyoruz"

Engelli bireylerin istihdamı ve sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının memleket meselesi olduğuna dikkati çeken Yudakul, "Özel sektör kuruluşlarımızı, engelli istihdamı için hassasiyet göstermeye, kamu kuruluşlarımızı da engelli personel kontenjanlarını artırmaya ve mevcut boş pozisyonları ivedilikle doldurmaya davet ediyoruz. Bunu milli bir ödev olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bizler MHP olarak yanınızda olacağız. Tasanızda da sevincinizde de hep bir adım yanınızda olacağız. Artık biz de sizin ailenizin bir mensubuyuz. Bu vesileyle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının ve anne ruhu ve özverisiyle ailesine yuva kuran kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Yüce Allah güç verdikçe, liderimiz ve Genel Başkanımızın himayelerinde, bu ulvi yolda yalnızca Türk milleti için çabalamaya devam edeceğiz."

Programın sonunda engellilerden oluşan ekip, "Atabarı Oyunu"nu sergilerken, engelli müzik öğretmeni kanun sanatçısı Nasuhi Can Özaydın, Bahçeli için özel hazırladığı, Ferdi Tayfur'dan "Bu Bana Yeter" ve Volkan Konak'tan "Yarim Yarim" eserlerini seslendirdi.

Programda, Bahçeli'nin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine verildi.