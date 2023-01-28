MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, MHP İstanbul 1. Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu (2)

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aday olamayacağı ile ilgili iddiada bulunanlar, görüş paylaşanlar, demokrasi yobazıdır, hukuk tanımaz gafillerdir, demokrasi karşıtlarıdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aday olamayacağı ile ilgili iddiada bulunanlar, görüş paylaşanlar, demokrasi yobazıdır, hukuk tanımaz gafillerdir, demokrasi karşıtlarıdır." dedi.

Yönter, Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen MHP İstanbul 1. Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı.

Yönter, istişare toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, 10 Mart itibarıyla seçim takviminin işlemeye başlayacağını, MHP olarak Türkiye'nin her yerinde bütün vatandaşları kucaklayarak seçimlere yönelik çalışmalarını azimle yürüteceklerini söyledi.

İstanbul 1. Bölge'nin 14 ilçeden oluştuğunu, tüm teşkilat üyelerinin şu anda sahada olduğunu anlatan Yönter, seçimlerde MHP'nin en yüksek sayıda milletvekili sayısını çıkaracağına inancını dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasayı değiştirecek nitelikli çoğunluğa ulaşacağını belirten Yönter, "Biz Cumhur İttifakı olarak 400 milletvekili sınırını da aşacağız. İstanbul genelinde bütün tahminleri ters köşe yapacağız. Aleyhimize kurgu yapan, plan yapan, proje üreten, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik karalama kampanyaları düzenleyen FETÖ'cüler, hainler, bütün Türk düşmanları, içimizde yerli, yabancı işgal cephesinin elemanları başaramayacak." dedi.

"Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı'nın mimarıdır"

Milliyetçi Hareket Partisinin "kaynaşmanın, kucaklaşmanın ve kardeşliğin adresi" olduğunu ifade eden Yönter, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı'nın mimarıdır ve öyle olacaktır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bir yanda zillet diğer yanda milletin haysiyeti seçime girecek. ya haysiyetten yana oy kullanacağız ya zilletten. ya 'Yurdum' diyeceğiz, ya 'Yokum' diyeceğiz. ya varlık mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz ya da Allah muhafaza tarihsel varlığımıza büyük bir darbe alacağız."

İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ocak 2023 Pazar günü Amasya'da miting gerçekleştireceğini hatırlattı.

14 Mayıs'ta yeni bir demokrasi zaferine hep birlikte imza atacaklarını kaydeden Yönter, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aday olamayacağı ile ilgili iddiada bulunanlar, görüş paylaşanlar, demokrasi yobazıdır, hukuk tanımaz gafillerdir, demokrasi karşıtlarıdır, milli iradeden ödü patlayan Türkiye karşısında birikmiş husumet cephesidir. Biz bunlara aldırış etmiyoruz, bizim adayımız belli, kararımız net. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayımızdır ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mevcut milletvekili sayısını katbekat yükseltecektir. Gayemiz bu, gayretimiz bu, hedefimiz bu, amacımız bu, ulaşacağımız, Allah'ın izniyle zirve noktası da bu. Çünkü biz bunu hak ediyoruz."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, bazı milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer ve birinci bölge ilçe başkanları katıldı.

İzzet Ulvi Yönter buradaki programın ardından Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım törenine geçti.

Burada konuşan Yönter, bugünün mutlu ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Bugün aramıza yeni katılan hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız var. Nereden? İYİ Parti'den, Zafer Partisinden, Gelecek'ten, Deva'dan ve diğerlerinden... Hoş geldiniz." dedi.

Konuşmanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter partiye katılanlara rozetlerini taktı.