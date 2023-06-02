MHP Eskişehir Milletvekili Adayı Muhammet Bahadır Ayas Saldırıya Uğradı

MELTEM KARAKAŞ

MHP Eskişehir Milletvekili Adayı Muhammet Bahadır Ayas, dün akşam Yenişehir Konakları'ndaki evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vuruldu.

Muhammet Bahadır Ayas, dün akşam saatlerinde evine giderken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Boyacıoğlu Mahallesi çıkışında otomobilinin önünü kesen kişiler tarafından bacağından vurulan Ayas, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Ayas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUHAMMET BAHADIR AYAS KİMDİR

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, 1978 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Ayas, Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Ayas, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde MHP'den Eskişehir milletvekili adayı oldu.