MHP Bursa'dan SU Kesintileriyle İlgili Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan planlı su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

MHP Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri aracılığıyla mecliste söz alıp fikir beyan ettikleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Doğancı Barajı'nda yaptığı açıklamaları bir çaresizlik olarak yorumladıkları belirtildi.

Açıklamada, Bursalıların ihtiyaçları göz ardı edilerek mağdur olduğunu belirtilerek, "Son yıllarda kuraklık ve yağış azlığı bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda devletimiz gerekli adımları atmaya başlamakla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adına 'iklim değişikliği' vasfını ekleyerek bu alanda İklim Değişikliği Başkanlığını çözüm üretsin diye hayata geçirmiştir." ifadesine yer verildi.

Çınarcık Barajı'nın 2002'de bitirildiği, bu barajın suyunun bir türlü kullanıma sunulamadığının altı çizilen açıklamada, "Bu süre zarfında kanaletler ve bir miktar isale hattı yapılsa da bu yeterli olmamıştır. Nihayetinde 23 Haziran 2017'de DSİ ve BUSKİ arasında bir protokol yapılarak ufukta bir ışık belirse de pandemi süreci ve ekonomideki gelişmelerle birlikte DSİ bu konunun öncelikli olmadığını belirterek projeyi ötelemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürecin devamında 2024 Cumhur İttifakı adayı ve o günkü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın süreci hızlandırarak DSİ'ye proje hazırlatıldığını ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üstün gayretiyle söz konusu proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kalkınma programına aldırıldığı vurgulandı.

Çınarcık Barajı için farklı dönemlerde ihaleler açıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mart 2023'te gelen projelerle ağustos-eylül 2023'te ayrı ayrı ihaleye çıkılmış ve kasım 2023'te seri bir şekilde imalata başlanmış. İhalede nisan 2026 bitim tarihi denmesine rağmen 6 ay öne çekilerek seri çalışmayla eylül 2025'te projenin bitirilmesi öngörülmüştür. Yeni yapılan ihale incelendiğinde 3 yıl ödemesiz 12 yıl vadeli kredi ile bu projenin bitirilmesi öngörülmüştür. Bu çalışmayla alakalı daha tahakkuk etmiş bir borç olmamasına rağmen siz hala borç edebiyatı yapıyorsunuz. 'Avro borcu' diyorsunuz fakat DSİ'nin sunduğu anlaşmada en yüksek su fiyatından her yıl yüzde 50 civarı TEFE-TÜFE ile arttığı öngörülünce avro nerededir?"

"Doğancı'da kullanılmaması gereken dip suyunu kullanıyorsunuz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yönetiminde hatalar yapıldığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ'nin kurumsal hafızasıyla çok oynadınız, bu görev değişiklikleriyle işler çok yavaşladı. Hatta bir ara Genel Müdür Vekili sıfatı ile 6 ay istihdam ettiğiniz Genel Müdür Yardımcısı bu projeyi iptal ettirmek, DSİ tarafından yapılmasını sağlamak için çok mesai harcadı ve sizi de yanılttı. Valilik-DSİ ve kendi ekibiniz tarafından defalarca uyarılmanıza rağmen gerekleri önemleri almadınız. 'Bypass hattı' dediğiniz hat sadece 2 bin 100 wattlık bir ekleme ve günde 90 bin metreküp. Bursa'nın su ihtiyacı 500 bin metreküp. 19 Ağustos'ta 'su sorunu olmayacak' diye müjde verdiniz. Akabinde su sorunlarına dair çıkan haberleri 26 Eylül'de yalanladınız ama sadece 5 gün sonra 1 Ekim'de su kesintilerine başladınız ve hala da devam ediyor. Su kalmamış Doğancı Barajı'na gidip basın açıklaması yapıyorsunuz. Ekim ayı kesintilerle geçti. Korkarım kasım ayı da kesintilerle geçecek. Çünkü Doğancı'da artık, kullanılmaması gereken dip suyunu kullanıyorsunuz. Mevcut Çınarcık Barajı projesinin 24 saat vardiyalı bir şekilde canhıraş halde çalışılarak tamamlanması için çabalamanızı bekliyoruz."

Vatandaşların yaşadığı su sorununun siyaset üstü olduğu vurgulanan açıklamada, "Amacımız sadece eleştirmek değil süreci doğru tahlil etmek, üzerimize düşen bir şey varsa MHP Bursa İl Başkanlığı olarak meclis üyelerimiz ve teknik arkadaşlarımızla beraber hemşehrilerimize hizmete her zaman hazırız." ifadesine yer verildi.