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Metrobüs Şoförü Arızalanan Araçtan İnerken Çarptı, Hayatını Kaybetti

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İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza metrobüsün kamerasına yansıdı.

Özgür EREN/İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza metrobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 22.15 sıralarında Haramidere Metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresindeki metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman  ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Metrobüs şoförünün arızalanan metrobüsten indiği sırada karşı yönden gelen başka bir metrobüsün şoföre çarpması metrobüste bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Eyüp Ulaşım İstanbul Kaza Yaşam Güncel Haberler

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