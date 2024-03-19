Meteorolojiden kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'da bazı iller için kuvvetli yağış, yurdun iç ve batı bölgeleri içinse zirai don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda bu gece yarısından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışlar, yarın Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Siirt ve Şırnak'ın batısında yerel kuvvetli olacak.

Yarın gece yarısı etkisini kaybedecek kuvvetli yağışlara bağlı oluşacak ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İç ve batı bölgeleri için zirai don uyarısı

Yurdun iç ve batı bölgelerinde bu gece saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, perşembe günü İç Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü İç Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde orta kuvvette, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, cumartesi günü İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.