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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu İçin 'Toz' Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabahtan itibaren beklenen toz taşımına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabahtan itibaren beklenen toz taşımına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik toz uyarısı yaptı. Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Doğu Akdeniz Güncel Haberler

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