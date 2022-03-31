Meslek lisesinin yiyecek-içecek bölümü, ayda 4 milyon TL gelir elde ediyor

GAZİANTEP'te Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek- İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, günde 20 bin kişilik üretim yapıyor. Okul ve hastaneler başta olmak üzere birçok kuruluşa yemek hizmeti sağlanırken, 4 milyon liralık gelir elde ediliyor. Öğrenciler, adeta fabrika ortamında çalışarak usta-çırak ilişkisi ile geleceğe hazırlanıyor.

Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri, okullardaki yemek kalitesini artırmak için proje hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan proje, geçen yıl temmuz ayında hayata geçirildi. Okuldaki bin metrekarelik yemekhanede öğrenciler, günde 3 çeşit yemek yapıyor. Siparişler doğrultusunda üretim yapılan okulda öğrenciler hem mesleklerini geliştiriyor hem de para kazanıyor.

Öğrencileri de proje kapsamında zamanlarının büyük çoğunluğunu meslek hayatının içerisinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ve gelecekte iyi bir aşçı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.