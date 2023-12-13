Üye Girişi
Haberler

Merzifon OSB Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, OSB'nin gelişmesi ve istihdama etkisi konuşuldu.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Osb Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon OSB'nin gelişmesi ve büyümesinin istihdama doğrudan etki ettiğini söyledi.

OSB'de sürdürülen çalışmaların üretim ve istihdama yönelik belirlendiğine dikkati çeken Güldoğan, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, OSB'nin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ali Güldoğan Aralık OSB Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title