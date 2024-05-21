Üye Girişi
Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaparak güvenlik ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre, açılışı için hazırlıkların sürdüğü havalimanında incelemede bulunan Pehlivan, yetkililerden bilgi aldı.

Pehlivan, daha sonra havalimanı yerleşkesinde düzenlenen güvenlik ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Havalimanındaki güvenlik tedbirlerine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Hamza Pehlivan İnceleme Çukurova Politika Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title