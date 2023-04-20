MERSİN ŞEHİTLİĞİ'NDE HÜZÜNLÜ BAYRAMLAŞMA

MERSİN'de Ramazan Bayramı nedeniyle şehitlikte duygulu anlar yaşanırken, Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Mersin Şehitliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları ve şehit aileleri katıldı. Müftülük görevlileri tarafından okunan duaların ardından Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer, şehit mezarlarını gezerek karanfiller bıraktı. Şehit aileleri de, evlatlarının mezarları başında biran olsun ayrılmadı. Gözyaşları içinde şehitlikte dua ederek hüzünlü anlar yaşayan şehit aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Pehlivan, acılarına ortak oldu. (DHA)