Mersin Limanı'nda 610 Kilo Kokain Ele Geçirildi

MERSİN'e gelen Panama bandıralı gemide muz kolileri içinde paketlenmiş halde 610 kilo kokain ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün aylardır sürdürdüğü teknik ve fiziki takipli operasyonu başarı ile sonuçlandı. 6 ay önce bir ihbarı alan ekipler harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sırasında Ekvator'dan muz kolileri içerisinde yüklü miktarda kokain getirileceği istihbaratını alan ekipler takip çalışmalarını daha da derinleştirdi. Panama bandıralı geminin Ekvator'dan çıkışı itibariyle teknik olarak takip eden ekipler

Mersin Limanı'na geldiğine yükü kırmızı hatta çektirdi. Burada konteynırları tek tek indirdi. Daha sonra devreye gideren narkotik köpeği hassas burun Anka ile koliler kontrol edildi. Anka'nın verdiği tepki üzerine belirlenen koliler tek tek açıldı. Açılan 33 koli içinde özel olarak paketlenmiş halede 530 paket halinde 610 kilo kokain ele geçirilirken operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)