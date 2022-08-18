Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Mersin'in Yenişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, terör örgütünün kırsal kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelinin ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Aramalarda, dijital doküman ve materyal ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Serkan Avci Yenişehir Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.