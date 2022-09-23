Mersin haber: MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 paylaşımı Güncel Haberler Mersin haberler: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 başarıyla tamamlandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 başarıyla tamamlandı. Kaynak: AA / Güncel Akdeniz Kıbrıs Güncel Haberler

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