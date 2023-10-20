Mersin Erdemli'de Çalıntı Araç Operasyonu

Mersin Erdemli'de polisin çalışması sonucu çalıntı bir aracın başında yakalanan 2 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evde şasi numara baskı makinesi ile ele geçirilen şasisi değiştirilmiş 2 araç ile yurt dışından yeni getirilmiş bir otomobilin de anahtarı ele geçirildi.

Mersin Erdemli'de polisin çalışması sonucu çalıntı bir aracın başında yakalanan 2 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evde şasi numara baskı makinesi ile ele geçirilen şasisi değiştirilmiş 2 araç ile yurt dışından yeni getirilmiş bir otomobilin de anahtarı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler çalıntı bir araç üzerine çalışma yaptı. Polis, çalınan otomobilin ilçe merkezinde Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde olduğunu tespit etti. Aracın başında bulunan şüpheliler İ.B.C. ve S.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine de operasyon düzenleyen polis, 1 adet şasi numarası basmaya yarayan lazer baskı makinesi, 2 adet tabanca, 44 adet fişek, 3 adet oto anahtarı, 25 gram esrar maddesi ele geçirdi.

2'si 'change' 3 otomobil daha ele geçirildi

Polisin evde bulunan anahtarlarla ikametin çevresinde yaptığı araştırmada 2 otomobil ile 1 minibüs bulundu. Araçların yapılan ön incelemesinde minibüs ile otomobillerden birinin 'change' olduğu belirlendi. Diğer otomobilin ise 10 gün önce yurt dışından giriş yaptığı ortaya çıktı. Yakalanan 2 şüpheli, emniyette haklarında 'Oto Hırsızlığı, 6136 SKM, Resmi Belgede Sahtecilik, TCK 191 ve Kaçakçılık' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan S.Z. tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Öte yandan, çalıntı aracın ise sahibine teslim edildiği bildirildi. - MERSİN