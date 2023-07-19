Mersin'de sahte kimlik ve ehliyet operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

MERSİN'de sahte kimlik, ehliyet ve pasaport düzenleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmanın ardından tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca suç örgütü tarafından sahte kimlik, ehliyet, pasaport yapımında kullanılan 2 hologramlı baskı makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, 84 basılmış ve Avrupa ülkelerinde geçerli kimlik kartı, Avrupa ülkelerinde geçerli basılmış 19 sürücü belgesi, 19 sim kart, sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.