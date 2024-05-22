Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi. Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların anız yakmaması konusunda bilgilendirme yaptı. Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca ise ilçedeki ilk müdahale ekiplerinin bekletildiği 16 noktayı anlattı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi.
Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarların, anız yakılmaması konusunda vatandaşlarla görüşmesini isteyen Yaktı, "Vatandaşlarımızın duman gördüğünde 112 Acil Çağrı Merkezini aramasını istiyoruz. Hep birlikte seferberlik yaparak yangınsız bir yıl geçirelim."
Yangınla mücadele çalışmalarına ilişkin sunum yapan Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca da ilçedeki 16 noktada ilk müdahale ekiplerinin bekletildiğini anlattı.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk de katıldı.