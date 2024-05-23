Mersin'de Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, okul öncesi öğrenciler için eğitim şenliği düzenlendi.

Gülnar Ayşe Ecevit Masal Evi'nde gerçekleşen şenlikte, çocuklar oyun oynayıp gösteri yaptı.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

Şenlikte ayrıca öğrenci, öğretmen ve veliler piknik yaptı.