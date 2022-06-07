Mersin'de metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler

Mersin'de metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk binada kontrollü yıkım yapıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk binada kontrollü yıkım yapıldı. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Barış Mahallesi 4513 Sokak'taki binanın yıkımı için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı. Bölgede moloz ve atıkların kamyonlara yüklenmesinin ardından temizlik çalışması yapıldı. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Fen İşleri Müdürlüğü Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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