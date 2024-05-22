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Mersin'de Menşei Belirsiz 500 Kilogram Et İmha Edildi

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Mersin'de polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta ele geçirilen menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu tespit edilen 500 kilogram et, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de hafif ticari araçta ele geçirilen menşei belirsiz 500 kilogram et imha edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçtaki poşetlerde et taşındığı görüldü. Bunun üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

İncelemede menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu tespit edilen 500 kilogram et, yakılarak imha edildi.

Olayla bağlantılı kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Mersin Çevre Suç Sağlık Güncel Haberler

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