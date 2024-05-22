Mersin'de Kamyonet ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonete çarpan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muhammet Emin Ehil'in kullandığı 33 ATN 920 plakalı motosiklet, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde, kavşaktan dönen A.B yönetimindeki 33 VF 394 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada Ehil ile yanındaki Deniz Ciğer yaralandı.
Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ehil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye göre Ehil'in kullandığı motosiklet, kamyonete yan taraftan çarpıp aracın altına giriyor.